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    • 01.08.2022 08:03
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    • 01.08.2022 08:03
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    MEB 2022-2023 LGS liselere kayıt ve nakil başvuru tarihleri! LGS 1. ve 2. Nakiller ne zaman? 2022 MEB LİSE TERCİH KILAVUZU!

    LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzbinlerce aday tercih işlemlerini gerçekleştirdi. İşte tercih sonuçları hakkında merak edilenler.. Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    takvim.com.tr
    LGS 1. ve 2. Nakiller ne zaman? MEB 2022-2023 LGS liselere kayıt ve nakil başvuru tarihleri! 2022 MEB LİSE TERCİH KILAVUZU!

    LGS 2. tercih tarihleri merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB yayınladığı LGS tercih kılavuzunda lise nakil takvimine yer verdi. Peki, LGS tercihleri sonrasında lise nakilleri ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB ile ise nakil tarihleri ile ilgili detaylar...

    LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreç devam ediyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak" açıklamasında bulundu.

    LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

        Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

        LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

        Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        2022-2023 LİSELERE KAYIT NE ZAMAN?

        Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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        Haberler Haberler MEB 2022-2023 LGS liselere kayıt ve nakil başvuru tarihleri! LGS 1. ve 2. Nakiller ne zaman? 2022 MEB LİSE TERCİH KILAVUZU!
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