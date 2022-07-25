Lise 2022 TABAN PUANLARI İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Şanlıurfa... kontenjan.meb.gov.tr MEB e-okul İL İL boş KONTENJANLARI

LGS taban puanları, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlar adayların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren MEB LGS tercih sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il il lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlar merak konusu oldu. Peki LİSE TABAN PUANLARI NELER ve LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Son dakika haberine göre 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı.
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MEB İL İL 2022 LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
LGS boş kontenjanları henüz belli olmadı.
KONTENJAN.MEB.GOV.TR (MEBBİS GİRİŞ)
LGS kontenjanlar ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
LİSE TABAN PUANLARI NELER ve LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
2022 Lise taban puanları bugün LGS tercih sonuçları açıklanmasının ardından yüzdelik dilimlerle beraber açıklanması bekleniyor.
LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS nakil süreci ile ilgili takvim yayımlandı. LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.
LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.
İŞTE 2.NAKİL BAŞVURU TARİHİ
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
LİSE NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
LGS NAKİLLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
LGS 2.tercihler için henüz yeni bir kılavuz yayımlanmadı.