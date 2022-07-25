Lise 2022 TABAN PUANLARI İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Şanlıurfa... kontenjan.meb.gov.tr MEB e-okul İL İL boş KONTENJANLARI

LİSE TABAN PUANLARI NELER ve LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2022 Lise taban puanları bugün LGS tercih sonuçları açıklanmasının ardından yüzdelik dilimlerle beraber açıklanması bekleniyor.

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS nakil süreci ile ilgili takvim yayımlandı. LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

İŞTE 2.NAKİL BAŞVURU TARİHİ

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS NAKİLLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS 2.tercihler için henüz yeni bir kılavuz yayımlanmadı.