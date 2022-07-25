Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2002 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

Esas nakil başvurusu ne demek? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS yerleşemeyenler ne olacak? soruları LGS adaylarının gündeminde yer alıyor. Liseye giriş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı değerlendirmede, ''LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı.'' dedi. Tercih sonuçlarının açıklanması sonrası gözler nakil tarihleri ve başvurularına çevrildi. İşte MEB 2002 nakil TAKVİMİ, LGS esas kontenjan tabloları, yüzdelik dilimler...
LİSE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da MEB tarafından açıklandı. Adaylar http://meb.gov.tr/ adresi aracılığı ile tercih sonuçlarını görültüleyebilecek.
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MEB 2022 NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.