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    • Haberler
    • 25.07.2022 09:31
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    • 25.07.2022 09:36
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    Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2002 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

    Yerleştirmeye esas nakil başvurusunereden, nasıl yapılır sorusu LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. MEB 2022 LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Peki Esas nakil başvurusu ne demek? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nereden yapılır? İşte MEB 2002 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

    Esas nakil başvurusu ne demek?

    Esas nakil başvurusu ne demek? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS yerleşemeyenler ne olacak? soruları LGS adaylarının gündeminde yer alıyor. Liseye giriş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı değerlendirmede, ''LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı.'' dedi. Tercih sonuçlarının açıklanması sonrası gözler nakil tarihleri ve başvurularına çevrildi. İşte MEB 2002 nakil TAKVİMİ, LGS esas kontenjan tabloları, yüzdelik dilimler...

    LİSE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da MEB tarafından açıklandı. Adaylar http://meb.gov.tr/ adresi aracılığı ile tercih sonuçlarını görültüleyebilecek.

    LGS ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    MEB 2022 NAKİL TAKVİMİ

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

    ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?

    Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

    YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

    Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını anımsatan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek." bilgisini verdi.

        LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

        ''Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

        Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 99

        Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

        Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

        "Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."

        İlk tercihine yerleşme oranı yüzde 55'e yükseldi

        Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." diye konuştu.

        Yerleştirmede memnuniyet arttı

        Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını kaydeden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindekiAnadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57'ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99'a ulaştı.

        2021'de Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55'i birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57'si ilk tercihine, yüzde 88'iise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52'ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 82'den 2022 yılından yüzde 88'e yükseldi."

        Nakil başvuruları başladı

        Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
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