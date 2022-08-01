LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 3. tercih 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu YAP! Boş kontenjan sayısı...

LGS kapsamında 1. nakil sonuçları bugün açıklandı. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. nakil başvuruları hakkında arama yapmaya başladı. Peki, LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.
Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." dedi.