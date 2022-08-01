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    • 01.08.2022 09:15
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    LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 3. tercih 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu YAP! Boş kontenjan sayısı...

    Son dakika açıklamaya göre, 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Şimdi gözler 2. nakil tercih başvurularına çevrildi. Peki, LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 2.nakil dönemi ne zaman?

    LGS kapsamında 1. nakil sonuçları bugün açıklandı. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. nakil başvuruları hakkında arama yapmaya başladı. Peki, LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

    LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.
    Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." dedi.

        2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, "İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler LGS 2.nakil tercih başvurusu ne zaman? 3. tercih 2.nakil dönemi ne zaman? LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurusu YAP! Boş kontenjan sayısı...
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