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    • 01.08.2022 08:38
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    • 01.08.2022 08:47
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    sonuc.meb.gov.tr: LGS 1. nakil sonuçları sorgulama 2022! Lise nakil sonuçları nereden öğrenilir? e-Okul LGS 2. tercih sonuçları! Hangi liseyi kazandım?

    LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz günlerde duyurulan LGS tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler 2. tercihlerini tamamladı. Şimdi ise gözler LGS nakil sonuçlarına çevrildi. LGS 2. tercihler olarak da bilinen 1. nakil tercih dönemi için MEB tarafından beklenen duyuru geldi. Peki, Lise nakil sonuçları nereden öğrenilir? e-Okul LGS 2. tercih sonuçları!

    takvim.com.tr
    sonuc.meb.gov.tr: LGS 1. nakil sonuçları sorgulama 2022! Lise nakil sonuçları nereden öğrenilir? e-Okul LGS 2. tercih sonuçları!

    LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil işlemlerini yapmaya başladı. Nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise merakla LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, lise 2. nakilleri ne zaman yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

    LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS 2. tercih sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alındı.

    LGS NAKİL TARİHLERİ DEVAM EDİYOR

    Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

    MEB GOV.TR GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

        Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

        Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu"İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

        Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
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        Haberler Haberler sonuc.meb.gov.tr: LGS 1. nakil sonuçları sorgulama 2022! Lise nakil sonuçları nereden öğrenilir? e-Okul LGS 2. tercih sonuçları! Hangi liseyi kazandım?
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