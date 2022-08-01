sonuc.meb.gov.tr: LGS 1. nakil sonuçları sorgulama 2022! Lise nakil sonuçları nereden öğrenilir? e-Okul LGS 2. tercih sonuçları!

LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil işlemlerini yapmaya başladı. Nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise merakla LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, lise 2. nakilleri ne zaman yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. tercih sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alındı.
LGS NAKİL TARİHLERİ DEVAM EDİYOR
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.