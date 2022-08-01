Hangi KYK yurtları açık olacak? Seyahatsever başvuru nasıl yapılır? Seyahatsever.gsb.gov.tr yurt listesi!

YAZ AYLARINDA HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK?

Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.