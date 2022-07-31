ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödenecek? KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar?

Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!