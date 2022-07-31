KPSS katiplik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bankacılık ve sigortacılık atama puanları kaç? KPSS Lisans atama taban puanları - başarı sıralaması 2022!

2020 KPSS taban puanları: 2022 KPSS lisans sınavının geride kalmasının ardından geçtiğimiz alımlarda oluşan taban puanlar merak edilmektedir Peki KPSS Lisans atama taban puanları - başarı sıralaması 2022 nasıl? KPSS katiplik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bankacılık ve sigortacılık atama puanları kaç? İşte detaylar...
KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2022
30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.
Bu açıklamanın ardından merkezi atamalar ile ilgili sayısal veriler de duyuruldu. Taban puanlar da bu açıklama ile netlik kazandı.
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Yapılan açıklamaya göre;
"KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına" göre toplam 1875 adayın ataması yapıldı.
Lise düzeyinden 62 kişilik boş kadroya 2395 aday başvuruda bulundu.
Önlisans düzeyinden ise 731 kişilik kadroya 18 bin 124 aday tercih yaptı.
Lisans için 1085 kadroya ise 38 bin 448 aday memur olmak için başvuru yaptı.