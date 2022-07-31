Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.07.2022 13:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2022 13:40
    ABONE OL

    2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?

    Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 31 Temmuz 2022 tarihinde katılım sağlayacak. Emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri kamu kurumlarına yerleşmek arzusu içerisinde olan adaylar, düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında dört gözle sınav sonuçlarını beklemeye koyulacak. Peki, KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS maratonu başladı!

    ÖSYM'nin 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle gerçekleştireceği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için geri sayım sona erdi. Öte yandan zorlu sınav maratonu sürecinden geçen adaylar ''kaç net kaç puan eder'' sorusu akıllarını kurcalamaya başlayacak. KPSS puanı nasıl hesaplanır? KPSS kaç net kaç puan eder? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte merak edilenler!

    KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

    ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

        Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

        Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

        35 -12/4= 35-3=32 net

        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;

        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Karısını bıçaklayıp canlı yayın açan koca kaçamadı
        Haberler Haberler 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?
            SON DAKİKA