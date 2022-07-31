2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle gerçekleştireceği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için geri sayım sona erdi. Öte yandan zorlu sınav maratonu sürecinden geçen adaylar ''kaç net kaç puan eder'' sorusu akıllarını kurcalamaya başlayacak. KPSS puanı nasıl hesaplanır? KPSS kaç net kaç puan eder? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte merak edilenler!
KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."