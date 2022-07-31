30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? 29-30 Ağustos Tam mı yarım gün mü olacak?

30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Tam mı yarım gün mü olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Büyük Taarruz her yıl ülkemizde kutlanıyor. 30 Ağustos'ta çalışanların izinli olup olmayacakları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.