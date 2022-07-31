KPSS için beklenen gün geldi. Adaylar ise konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
2022 KPSS'DE EMANETÇİLER OLACAK MI, AÇIK MI?
KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor. Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu nedenle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için de emanet yerlerinin açık olacağı öngörülüyor. Fakat bu konuda sorumluluk kişinin kendisine ait olacak ve emanetçilerin güvenilirlikleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
KPSS SINAVINDA TELEFON, ÇANTA, ANAHTAR EMANET EDİLİR Mİ?
Hayır, ÖSYM'nin böyle bir hizmeti bulunmuyor. KPSS sınavına tek başlarına gelmek zorunda olan adaylar yanlarında telefon ve çanta getirmek zorunda kalıyor. Ancak sınav merkezlerinde emanetçiler yer almayacak. Ancak okul binaları dışında büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabilen emanetçiler olabilir.