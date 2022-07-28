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    • Haberler
    • 28.07.2022 11:56
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    • 28.07.2022 11:56
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    e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı

    27 Haziran tarihinde başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ederken ödeme tarihi açıklandı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte ödemelerin yatacağı tarşh ve konu hakkında merak edilenler...

    AİLE DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. " ifadelerini kullandı.

    YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Ödeme tarihine de değinen Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı; "Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e"

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz'' demişti.

        AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Aile Desteği Programı"na ilişkin Bakan Yanık, "Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız." diye konuştu.
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        Haberler Haberler e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı
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