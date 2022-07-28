Gümüş sınır tanımıyor! CANLI GÜMÜŞ fiyatları YORUM! 28 Temmuz 2022 gümüş fiyatları ne kadar?

Gümüş fiyatları hareketli seyrini sürdürürken, yatırımcılarını da heyecanlandırıyor. Bir yukarı tırmanan bir değer kaybeden gümüş fiyatları yatırımcıları şaşkına çevirirken, geçen ay 12 TL seviyelerine kadar yükselmişti. İşte güncel gümüş fiyatı ve konu hakkında merak edilenler...

28 TEMMUZ 2022 GÜMÜŞ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Gümüşün alış ve satış fiyatı, 28 Temmuz 2022 günü fiyatları belli oldu. Gümüş piyasasında en düşük gümüş 11,11 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 11,12 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?

Altın ile gümüş fiyatları genellikle doğru orantılıdır. Gümüş fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Gümüş fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Gümüşe olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur.