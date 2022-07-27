YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas YKS tercih robotu ve Lisans, Ön lisans tercih sihirbazı hakkında araştırmalar arttı. Bu noktada YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır? soruları internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan oldu. 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklanmıştı. YKS tercileri de 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YÖK tarafından yayımlanan tercih sihitbazı ile adaylar YKS ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşabilmektedir. İşte YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI!
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak. Tercih yapma ekranı 5 Ağustos saat 23:59'da kapanacak.
YKS TABAN PUANLARI YAYIMLANDI MI?
YKS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda yer aldı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları kılavuzda bulunuyor.
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YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR, TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Adaylar YÖK Atlas tercih robotu ile tercih listesini kolayca oluşturabilir.
YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.