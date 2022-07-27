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    • Haberler
    • 27.07.2022 09:51
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    • 27.07.2022 09:51
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    YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

    YKS tercih sürecinde YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU ve Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI büyük öneme sahip. 27 Temmuz günü itibariyle YKS üniversite tercih süreci başlıyor. Adaylar TYT ve AYT sınavlarından kazandıkları puanı baz alarak YÖK Atlas YKS tercih robotu ile tercih listesi oluşturacak. Peki YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI!

    YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU!

    YÖK Atlas YKS tercih robotu ve Lisans, Ön lisans tercih sihirbazı hakkında araştırmalar arttı. Bu noktada YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır? soruları internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan oldu. 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklanmıştı. YKS tercileri de 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YÖK tarafından yayımlanan tercih sihitbazı ile adaylar YKS ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşabilmektedir. İşte YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI!

    YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

    YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak. Tercih yapma ekranı 5 Ağustos saat 23:59'da kapanacak.

    ÖSYM YKS TERCİH EKRANI

    YKS TABAN PUANLARI YAYIMLANDI MI?

    YKS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda yer aldı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları kılavuzda bulunuyor.

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR, TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    Adaylar YÖK Atlas tercih robotu ile tercih listesini kolayca oluşturabilir.

    YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

    Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

        "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

        YÖK ATLAS LİNSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

        Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

        Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

        Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
        Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
        Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
        Yerleşenlerin geldikleri iller
        Yerleşenlerin öğrenim durumu
        Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
        Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
        Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
        Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
        Yerleşen okul birincileri
        Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
        Yerleşen son kişinin profili
        Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
        Yerleşenlerin YKS puanları
        Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
        Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
        Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
        Yerleşme koşulları

        Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

        Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
        Kayıtlı öğrenci sayısı
        Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
        Programdan mezun olan öğrenci sayısı
        Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
        Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

        Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir.

        Yazılım YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.

        Farklı öğrenim sistemine sahip bazı üniversitelere fakülte tercihi yaparak giriş yapılmaktadır. Üniversite ismiyle arayarak bu üniversitelere ulaşabilirsiniz. (Bu üniversiteler; Adıyaman, Bilecik Şeyh Edebali, Konya Gıda ve Tarım, Sabancı ve TED Üniversiteleridir.)
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        Haberler Haberler YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2022 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?
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