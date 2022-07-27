http //osym.gov.tr giris Üniversite tercihleri başladı mı? YKS TERCİH EKRANI ve KILAVUZU PDF İNDİR! 2022 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları!

YKS tercih ekranı (robotu), ÖSYM YKS tercih kılavuzu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sabah saatlerinden itibaren yüzbinlerce üniversiteli adayı ÖSYM AİS ekranını sorguluyor. Adaylar YKS tercihlerini http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte Üniversite tercihleri başladı mı? 2022 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? gibi soruları gündeme geldi. İşte http //osym.gov.tr giris linki ve Yök Atlas tercih robotu...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar tercih listesi yapabilecek.
YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
2022-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
2022-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması
gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.