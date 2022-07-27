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    • Haberler
    • 27.07.2022 09:22
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    • 27.07.2022 09:25
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    http //osym.gov.tr giris Üniversite tercihleri başladı mı? YKS TERCİH EKRANI ve KILAVUZU PDF İNDİR! 2022 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları!

    http //osym.gov.tr giris linki yüzbinlerce üniversiteli adayı tarafından araştırılıyor. Son dakika YKS tercihleri başlıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihi ile başlayacağını duyurmştu. Hayalindeki üniversite ve bölümü tercih etmek isteyen adaylar 'Üniversite tercihleri başladı mı? ÖSYM YKS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Kaç tane tercih hakkı var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS TERCİH EKRANI (ROBOTU) ve KILAVUZU PDF İNDİR!

    http //osym.gov.tr giris Üniversite tercihleri başladı mı?

    YKS tercih ekranı (robotu), ÖSYM YKS tercih kılavuzu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sabah saatlerinden itibaren yüzbinlerce üniversiteli adayı ÖSYM AİS ekranını sorguluyor. Adaylar YKS tercihlerini http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte Üniversite tercihleri başladı mı? 2022 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? gibi soruları gündeme geldi. İşte http //osym.gov.tr giris linki ve Yök Atlas tercih robotu...

    ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

    YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar tercih listesi yapabilecek.

    YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

    YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

    👉2022 YKS TERCİH KILAVUZU

    👉ÖSYM AİS EKRANI

    👉2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

    YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

    2022-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    2022-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması
    gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

        Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir.

        2022-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

        MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır.

        ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

        Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

        YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        ÖSYM'nin en kapsamlı sınavlarından biri olan 2022 YKS'ye kaç kişinin girdiği ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

        👉2022 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler http //osym.gov.tr giris Üniversite tercihleri başladı mı? YKS TERCİH EKRANI ve KILAVUZU PDF İNDİR! 2022 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları!
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