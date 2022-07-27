Sahibinden'e soruşturma mı açıldı, neden ? Sahibinden.com sahibi kim, Aksoy Grup'un sahibi Taner Aksoy kimdir?

Sahibinden'e soruşturma mı açıldı? Sahibinden.com sahibi kim, neden soruşturma açıldı? Aksoy Grup'un sahibi Taner Aksoy kimdir? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri hakkında soruşturma açtı. İşte detaylar...
SAHİBİNDEN'E SORUŞTURMA MI AÇILDI, NEDEN?
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.
SAHİBİNDEN. COM SAHİBİ KİM, TANR AKSOY KİMDİR?
Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından olan Sahibinden.com'un kurucusu Taner Aksoy'dur.
1971 doğumlu Taner Aksoy şu anda Aksoy Grup'un CEO'su olarak görev yapıyor. 3 çocuğu olan Mustafa Aksoy, 2009 yılında tüm işlerini onlara devredip yelkenle dünya turuna çıkmıştı. Büyük oğlu Taner Aksoy CEO görevini üstlenirken kızı Belgin Aksoy otellerden ve turizmden sorumlu, en küçük oğlu Mert Aksoy ise finans ve mali işlere bakıyor.