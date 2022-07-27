Sahibinden'e soruşturma mı açıldı, neden ? Sahibinden.com sahibi kim, Aksoy Grup'un sahibi Taner Aksoy kimdir?

SAHİBİNDEN. COM SAHİBİ KİM, TANR AKSOY KİMDİR?

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından olan Sahibinden.com'un kurucusu Taner Aksoy'dur.

1971 doğumlu Taner Aksoy şu anda Aksoy Grup'un CEO'su olarak görev yapıyor. 3 çocuğu olan Mustafa Aksoy, 2009 yılında tüm işlerini onlara devredip yelkenle dünya turuna çıkmıştı. Büyük oğlu Taner Aksoy CEO görevini üstlenirken kızı Belgin Aksoy otellerden ve turizmden sorumlu, en küçük oğlu Mert Aksoy ise finans ve mali işlere bakıyor.