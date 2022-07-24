YKS TYT AYT 139, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri!

TOPLAM KONTENJAN 1 MİLYON 61 BİN

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Bu rakamın 870 bin 822'sini devlet, 174 bin 320'sini vakıf, 15 bin 674'ünü KKTC, 870'ini yurtdışı üniversitelerin kontenjanları oluşturuyor. Lisans programlarındaki kontenjan sayısı devlet üniversitelerinde örgün öğretimde 367 bin 760, açık öğretimde 40 bin 293 olmak üzere 408 bin 53 olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinde ise 89 bin 709, KKTC'de 10 bin 632 ve yurtdışında 770 olmak üzere toplam 509 bin 164 lisans kontenjanı bulunuyor. Ön lisans kontenjanı 512 bin 882, özel yetenek kontenjanı da toplam 39 bin 641 olarak belirlendi.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.