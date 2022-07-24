YKS TYT AYT 139, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri!

YKS TYT AYT 139, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversiteler hangileri? soruları YKS tercih dönemi yaklaşırken yoğun ilgi görüyor. YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. Gözler bu kez tercih dönemine çevrildi. ÖSYM'nin 2022 YKS tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
YKS TYT AYT 139, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?
2022 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.
ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Buna göre tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapılacak.
KONTENJAN BİLGİSİ
Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bin 686. Kılavuzla birlikte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları da yayımlandı. Tıp tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekirken öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor.