Üniversiteler ne zaman açılacak? Akademik takvimler yayınlandı! İşte 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Üniversiteler tarafından akademik takvimlerin yayınlanmasıyla 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ne zaman başlayacağı açıklığa kavuştu. İşte konu hakkında detyalar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başladı. 2022-2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.
Bu konuda her üniversitenin açılış tarihleri akademik takvimlerine göre farklık gösterecek.