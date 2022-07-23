Üniversiteler ne zaman açılacak? Akademik takvimler yayınlandı! İşte 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başladı. 2022-2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.