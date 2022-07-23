Bu kapsamda yapılan çalışmalarda halihazırda Vefa Projesini uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 496 ilçede 32 bin kişinin yararlandığı Vefa Projesi'ne 60 bin kişi daha dahil edilecek. Proje, 478 ilçeye daha yayılacak.