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    • Haberler
    • 23.07.2022 16:17
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    • 23.07.2022 16:20
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    Milyonlarca kişiye zamlı yatacak! Zamlı sosyal destek maaşları ne kadar oldu? Yeni maaşlar belli oldu!

    Temmuz ayında yapılan zamlarla beraber birçok kalemde de artış yapıldı. Peki, zamlı sosyal destek maaşları ne zaman yatacak? Zamlı sosyal destek maaşı ne kadar oldu? Güncel sosyal destek maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Temmuz zammıyla o maaşlar da arttı! Zamlı sosyal destek maaşları ne kadar oldu? Zamlı sosyal destek maaşları ne zaman yatacak?

    Zamlı sosyal destek maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sosyal destek maaşları ne kadar sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...

    En Düşük Engelli Aylığı 1.226 TL

    Sabah Gazetesinde yer alan habere göre zamlardan doğrudan etkilenen maaşların başında engelli maaşları geliyor. Buna göre raporu yüzde 40-69 arası olan bir vatandaşa ödenecek aylık 1.226 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 ve üzeri raporu olan vatandaşların maaşları ise 1.840 liraya yükselmiş oldu.

    Kronik Hastalık Yardımı 2 Bin 354 Lira

    Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programından yararlananlara aylık 2 bin 354 lira ödeme yapılacak. Hafif silikozis aylığı 2 bin 650 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 29 TL'ye ve ağır silikozis aylığı ise 3 bin 375 TL'ye çıkarıldı.

        32 Bin Vatandaşa 230 Bin Lira

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yaşlı ve engelli bakım projesi milli bir programa dönüştürüldü. Vefa Projesi'nden kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanıyor. 2022 yılında 496 ilçede 32 bin kişi için yıllık 230 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.

        Projenin Kapsamı Genişledi

        Vefa Projesinin proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı halinde ulusal düzeyde her ilçe ve ilçede uygulanan bir sosyal yardım programı haline getirilmesi ve böylelikle ülke genelinde bulunan bütün Vefa Projesi potansiyel yararlanıcısına ulaşılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda halihazırda Vefa Projesini uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 496 ilçede 32 bin kişinin yararlandığı Vefa Projesi'ne 60 bin kişi daha dahil edilecek. Proje, 478 ilçeye daha yayılacak.
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        Haberler Haberler Milyonlarca kişiye zamlı yatacak! Zamlı sosyal destek maaşları ne kadar oldu? Yeni maaşlar belli oldu!
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