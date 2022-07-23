Zamlı sosyal destek maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sosyal destek maaşları ne kadar sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...
En Düşük Engelli Aylığı 1.226 TL
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre zamlardan doğrudan etkilenen maaşların başında engelli maaşları geliyor. Buna göre raporu yüzde 40-69 arası olan bir vatandaşa ödenecek aylık 1.226 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 ve üzeri raporu olan vatandaşların maaşları ise 1.840 liraya yükselmiş oldu.
Kronik Hastalık Yardımı 2 Bin 354 Lira
Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programından yararlananlara aylık 2 bin 354 lira ödeme yapılacak. Hafif silikozis aylığı 2 bin 650 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 29 TL'ye ve ağır silikozis aylığı ise 3 bin 375 TL'ye çıkarıldı.