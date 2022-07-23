Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.07.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 17:13
    ABONE OL

    Tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi! Lezzetine doyamayacaksınız! Sütlü, sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?

    İrmik helvası sofraların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Bu nedenle güzel bir akşam yemeğinin ardından ağzını tatlandırmak isteyenler imik helvası tarifi hakkında araştırmalara başladı. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi! Lezzetine doyamayacaksınız! Sütlü, sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?

    Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve çok sevilen tatlılardan biri olan helvanın pek çok çeşidi vardır. İrmik ve undan yapılan helvaların dışında saray helvası da çok yapılır. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, lezzetli ve pratik irmik, un ve saray helvası tarifleri…



    İrmik helvası tarifi

    Malzemeler:
    -2 yemek kaşığı tereyağı
    -2 su bardağı irmik
    -İsteğe göre 1-1,5 su bardağı şeker
    -2 su bardağı su



    Yapılışı:
    Tereyağını tavada erittikten sonra irmiği üzerine dökün. Orta ateşte 3 dakika sürekli karıştırarak kavurma işlemini gerçekleştirin. Ocağın altını irmiği kısıp 3 dakika da kısık ateşte iyice kavurmaya devam edin. Bu işlemi yaparken irmiği yakmamaya özen gösterin kahverengi bir renk alması yeterlidir. Şekeri ekledikten sonra 4 dakika daha kavurma işlemine devam edin. Ocağın altını bir açarak suyu ekleyin ve su kaynadıktan sonra ateşi yeniden kısın. İrmiğin birazcık akışkan ve sulu kalmasına özen göstererek ocağın altını kapatabilirsiniz. İrmiğinizi dinlendirdikten sonra yanında isterseniz dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.



        Un helvası tarifi

        Malzemeler        :
        -100 gram margarin
        -1 çay bardağı sıvı yağ
        -2 su bardağı un
        -Kırılmış ceviz
        -2 su bardağı toz şeker
        -3 su bardağı sıcak su

        Yapılışı:

        Bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırırken diğer yandan da çelik tencere içerisinde margarini ve sıvı yağı eritmeye başlayın. Sonra çelik tencereye unu ilave ederek tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırmaya başlayın. Un kahverengi olana kadar karıştırmayı sürdürün. Sonra cevizleri ekleyin ve 5 dakika daha karıştırmaya devam edin. Sıcak suyu ekledikten sonra yavaş yavaş ve sürekli karıştırmaya özen gösterin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra hazırladığınız saray helvasına çorba kaşığı yardımıyla şekil verebilirsiniz.



        Saray helvası tarifi

        Malzemeler        :
        -6 su bardağı
        -un (200 ml.lik su bardağı)
        -2 su bardağı
        -pudra şekeri
        -250 gram
        -tereyağı
        -üzeri için pudra şekeri



        Yapılışı:

        Yapışmaz yayvan bir tencereye unu ekleyin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak un kokusu çıkana kadar kavurmaya başlayın. Sonra ocağın altını kapatın ve biraz ılınması için yaklaşık 15 dakika bekletmeye başlayın. Sonrasında unun içerisine pudra şekerini de ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Bir kaşık yardımıyla kenarlardan içeri doğru iyice karıştırın ve unla şekerin bütünleşmesini sağlayın. Diğer yandan küçük bir sos tenceresine tereyağını koyarak kısık ateşte eritmeye başlayın. Eritilmiş tereyağını un-şeker karışımının üzerine döktükten sonra kaşık yardımıyla biraz karıştırın. Sonrasında helvayı elinizle iyice yoğurmaya başlayın. Cam servis kabını zeytinyağı ile yağlayın ve helvayı tepsiye boşaltın. Helvayı elinizle sıkıştırarak ve yayarak tepsiye düzenli bir şekilde yerleştirin. Helvalar sıcakken bıçakla dilimlemeyi unutmayın. Üzerini pudra şekeri ve fıstıklarla süsleyebilirsiniz. Helva oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın ve en az bir saat beklettikten sonra misafirlerinize servis yapın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çekirge’ye prestij katacak proje!
        Haberler Haberler Tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi! Lezzetine doyamayacaksınız! Sütlü, sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?
            SON DAKİKA