Tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi! Lezzetine doyamayacaksınız! Sütlü, sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve çok sevilen tatlılardan biri olan helvanın pek çok çeşidi vardır. İrmik ve undan yapılan helvaların dışında saray helvası da çok yapılır. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, lezzetli ve pratik irmik, un ve saray helvası tarifleri…
İrmik helvası tarifi
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı tereyağı
-2 su bardağı irmik
-İsteğe göre 1-1,5 su bardağı şeker
-2 su bardağı su
Yapılışı:
Tereyağını tavada erittikten sonra irmiği üzerine dökün. Orta ateşte 3 dakika sürekli karıştırarak kavurma işlemini gerçekleştirin. Ocağın altını irmiği kısıp 3 dakika da kısık ateşte iyice kavurmaya devam edin. Bu işlemi yaparken irmiği yakmamaya özen gösterin kahverengi bir renk alması yeterlidir. Şekeri ekledikten sonra 4 dakika daha kavurma işlemine devam edin. Ocağın altını bir açarak suyu ekleyin ve su kaynadıktan sonra ateşi yeniden kısın. İrmiğin birazcık akışkan ve sulu kalmasına özen göstererek ocağın altını kapatabilirsiniz. İrmiğinizi dinlendirdikten sonra yanında isterseniz dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.