Tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi! Lezzetine doyamayacaksınız! Sütlü, sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?





Yapılışı:

Yapışmaz yayvan bir tencereye unu ekleyin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak un kokusu çıkana kadar kavurmaya başlayın. Sonra ocağın altını kapatın ve biraz ılınması için yaklaşık 15 dakika bekletmeye başlayın. Sonrasında unun içerisine pudra şekerini de ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Bir kaşık yardımıyla kenarlardan içeri doğru iyice karıştırın ve unla şekerin bütünleşmesini sağlayın. Diğer yandan küçük bir sos tenceresine tereyağını koyarak kısık ateşte eritmeye başlayın. Eritilmiş tereyağını un-şeker karışımının üzerine döktükten sonra kaşık yardımıyla biraz karıştırın. Sonrasında helvayı elinizle iyice yoğurmaya başlayın. Cam servis kabını zeytinyağı ile yağlayın ve helvayı tepsiye boşaltın. Helvayı elinizle sıkıştırarak ve yayarak tepsiye düzenli bir şekilde yerleştirin. Helvalar sıcakken bıçakla dilimlemeyi unutmayın. Üzerini pudra şekeri ve fıstıklarla süsleyebilirsiniz. Helva oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın ve en az bir saat beklettikten sonra misafirlerinize servis yapın.