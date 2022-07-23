Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Korona olunca karantina var mı? İzolasyon ve temaslı karantina süreleri değişti!

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son gelişmeler ilgi ile takip ediliyor. Koronavirüs karantina süresi için geçtiğimiz aylarda Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni karar alındı. Daha önceleri koronavirüs hastalarının yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellenmişti. Şimdi ise bu süre daha da aşağıya çekildi. İşte güncel karantina süresi ve konu hakkında detaylar...
KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresinde güncelleme yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.
7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.