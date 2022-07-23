Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Korona olunca karantina var mı? İzolasyon ve temaslı karantina süreleri değişti!

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son gelişmeler ilgi ile takip ediliyor. Koronavirüs karantina süresi için geçtiğimiz aylarda Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni karar alındı. Daha önceleri koronavirüs hastalarının yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellenmişti. Şimdi ise bu süre daha da aşağıya çekildi. İşte güncel karantina süresi ve konu hakkında detaylar...