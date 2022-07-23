Fifa 23 ne zaman çıkacak? Playstation EA Sports FIFA 23 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı!

En çok tercih edilen sanal oyunlardan biri olan FİFA'da beklenen gün geldi. Yeni sürümle ilgili tanıtım yayınlanırken diğer detaylar da belli oldu. Fifa 23 ne zaman çıkacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
FİFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyun tutkunlarının klasikleşmiş serilerinden olan FİFA'da yeni sürüm olan FİFA 23 için geri sayım başladı. İlk tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından çıkış tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre FIFA 23, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için 30 Eylül 2022 tarihinde çıkış yapacak.
FİFA 23 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye ön siparişe sunuldu.