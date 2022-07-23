Fifa 23 ne zaman çıkacak? Playstation EA Sports FIFA 23 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı!

En çok tercih edilen sanal oyunlardan biri olan FİFA'da beklenen gün geldi. Yeni sürümle ilgili tanıtım yayınlanırken diğer detaylar da belli oldu. Fifa 23 ne zaman çıkacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.