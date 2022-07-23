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    • Haberler
    • 23.07.2022 18:31
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    • 23.07.2022 18:31
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    Fifa 23 ne zaman çıkacak? Playstation EA Sports FIFA 23 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı!

    Oyun tutkunlarının yıllardır serilerini oynadıkları oyunlardan biri olan FİFA oyunu için geri sayım başladı. Her yıl güncellenen veriler ve animasyonlarla piyasaya çıkan oyunda futbolun gerçekliği yansıtılmaya çalışılıyor. Peki, EA Sports FİFA 23 ne zaman çıkacak, fiyatı kaç ne kadar olacak? İşte FİFA 23 çıkış tarihi…

    takvim.com.tr
    Fifa 23 ne zaman çıkacak? Playstation Fifa 23 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı!

    En çok tercih edilen sanal oyunlardan biri olan FİFA'da beklenen gün geldi. Yeni sürümle ilgili tanıtım yayınlanırken diğer detaylar da belli oldu. Fifa 23 ne zaman çıkacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    FİFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Oyun tutkunlarının klasikleşmiş serilerinden olan FİFA'da yeni sürüm olan FİFA 23 için geri sayım başladı. İlk tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından çıkış tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre FIFA 23, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için 30 Eylül 2022 tarihinde çıkış yapacak.

    FİFA 23 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

    PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye ön siparişe sunuldu.

        21 Ağustos'tan önce ön sipariş verdiğiniz taktirde FIFA World Cup™ FUT Hero eşya hediyesinin de dahil olacağı Ultimate Edition ise 1000 TL.

        Xbox'ta standart sürümü 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den satılıyor.

        PC için ise, FIFA 23'ün standart sürümü Steam'de 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den ön siparişe açıldı.
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