LİSE NAKİL TARİHLERİ AÇIKLANDI! LGS yerleştirmeye esas 1. Nakil tercih başvuruları başladı mı? LGS nakilleri nasıl yapılacak?

LGS nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 25 Temmuz Pazartesi günü tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlıyor. Peki, LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS birinci ve ikinci yerleştirme ne zaman 2022? İşte LGS nakil, ek tercih takvimi!
2022-2023 LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 25 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklanacak.
MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 lise nakil takvimi şöyle;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.