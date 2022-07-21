Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? YKS'de sıralama mı önemli puan mı 2022? YKS tercih süresi ne kadar?

YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih tarihleri, tercih yapacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda YKS tercih kılavuzunun açıklandığı belirtildi. Peki, YKS'de sıralama mı önemli puan mı 2022? Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? YKS tercih süresi ne kadar? İşte 10 soruda YKS rehberi!
Bu yıl 18-19 Haziran'da düzenlenen 2022-YKS'ye geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Ancak başvuran adayların tümü sınava girmedi. Sınavı geçersiz sayılan adaylar da dikkate alındığında, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 8 bin 287, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 852 bin 678, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 132 bin 485 aday katıldı.
TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuranların yüzde 90'ı ve YDT'ye başvuranların yüzde 78'i oturumlara katıldı.
Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Bu adaylar, TYT puan türü ile üniversite tercihi yapabilecek.
Bunun yanında, AYT sayısal puan türünde 1 milyon 429 bin 833, AYT sözel puan türünde 1 milyon 494 bin 79, AYT eşit ağırlık puan türünde 1 milyon 780 bin 135 ve YDT puan türünde 123 bin 163 adayın puanı hesaplandı. Bu adaylar da AYT ile yerleştirme yapılan alanlar için tercihte bulunabilecek.
SIRALAMALAR NEDEN DÜŞTÜ?
Bu yıl YKS sonuçlarında puanların geçen yıllara göre yüksek olmasına rağmen, sıralamalardaki düşüş dikkati çekti.
TYT Türkçe testinde 40 sorudaki ortalama net geçen yıl 18,78 iken bu yıl 17,7'ye düştü. Dolayısıyla Türkçe neti yüksek olan adayların başarı sıralaması da daha yukarıya çıktı ve bu test sıralamalarda belirleyici oldu. TYT matematik testinde 40 sorudaki net ortalaması geçen yıl 5,5 iken bu yıl 6,9'a yükseldi.
Eğitim uzmanları sıralamalarda düşüşün nedenlerini, "Türkçe testinin belirleyiciliği arttı, matematik testindeki belirleyicilik azaldı, aday sayısı arttı, 2022-YKS önceki yıllara göre nispeten daha kolay bir sınavdı." şeklinde sıraladı.
Bu nedenle bu yıl, geçen yıllara göre netleri yüksek adaylar, nispeten daha düşük başarı sıralaması elde etti.