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    • 21.07.2022 09:19
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    • 21.07.2022 09:20
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    2022 ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu yayımlayacak mı? YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

    YKS tercihleri hakkında aramalar hız kazandı.18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS sınav sonuçları açıklandı. Ardından tercih süreci başlayacak. Peki, YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yeni kılavuz yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak?

    YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından dün ön bilgi vermek amacıyla kılavuz yayımlanmıştı. Açıklamada "ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi. Peki, YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yeni kılavuz yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler haberimizde!

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Kurum tarafından yapılan açıklamada, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

    Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.


    YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TERCİHLER İÇİN GERİ SAYIM

        YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

        Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.' dedi.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Haberler 2022 ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu yayımlayacak mı? YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
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