2022 ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu yayımlayacak mı? YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından dün ön bilgi vermek amacıyla kılavuz yayımlanmıştı. Açıklamada "ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi. Peki, YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yeni kılavuz yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler haberimizde!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.