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    • 20.07.2022 14:16
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    Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? Göksel Gümüşdağ kimdir?

    Fethiye Gümüşdağ kimdir? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti. Peki, Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı?

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti. Peki, Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? Göksel Gümüşdağ kimdir? İşte detaylar!

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhube Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıdı.

        "ÇOK BÖREĞİNİ YEDİK HAKKINI HELAL ETSİN"
        Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Rabbim taksiratlarını affetsin mekanı cennet olsun. Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. O da bize hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? Göksel Gümüşdağ kimdir?
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