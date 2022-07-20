İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti. Peki, Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? Göksel Gümüşdağ kimdir? İşte detaylar!
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhube Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıdı.