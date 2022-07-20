Fethiye Gümüşdağ kimdir, kaç yaşındaydı? Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ öldü mü, neden öldü? Göksel Gümüşdağ kimdir?

"ÇOK BÖREĞİNİ YEDİK HAKKINI HELAL ETSİN"

Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Rabbim taksiratlarını affetsin mekanı cennet olsun. Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. O da bize hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.