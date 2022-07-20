1. Nakiller ne zaman? LGS yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı? e- Okul meb.gov.tr giriş LGS tercih sonuçları öğrenme ekranı

LGS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri bugün tamamlanıyor. LGS tercih başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını öğrenmek için MEB tarafından açıklama gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "LGS yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı? 1. Nakiller ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte son dakika gelişmeler haberimizde!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 20 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.