20 Temmuz AÖL online sınav giriş ekranı! AÖK aol.meb.gov.tr öğrenci giriş: Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları bugün başıyor. 29 Temmuz'da sona erecek sınav için geri sayım sona erdi. Açık Lise öğrencileri belirtilen tarihlerde AÖK üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatacak. Peki, Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL online sınav giriş ekranı!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 3. dönem sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. Bakanlıktan yapılan duyuruda sınavların 20 Temmuz tarihinde başlayacağı ve 29 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Bakanlık yaptığı değişiklik ile sınavların online olarak internet üzerinden yapılması kararını aldı. Açık Lise öğrencileri belirtilen tarihlerde AÖK üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatacak.