20 Temmuz AÖL online sınav giriş ekranı! AÖK aol.meb.gov.tr öğrenci giriş: Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVLARI KAÇ SORU?

Adaylara sınav ekranında 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARINDA DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav değerlendirme işlemlerinde yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. Adayların sınav ekranında doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olarak belirlendi. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru yanıt veren Açık Öğretim Lisesi öğrencisi dersi başarıyla tamamlamış sayılacak. Bakanlık 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders geçme notunu 45 olarak belirledi.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.