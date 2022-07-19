KYK anapara nasıl sorgulanır? KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

KYK kredi borçları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından KYK kredisi alan öğrenci ve mezunlara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğon açıklamasında, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında bazı detaylar merak edildi. Peki, KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK gecikme zammı silinecek mi? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!