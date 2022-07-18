YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS birincisi kim oldu? 2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2022 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS Türkiye birincisinin kim olduğu milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu? YKS Türkiye birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...
TYT- AYT BİRİNCİLERİ
Öte yandan YKS sınavı birincilerinin hangi illerden olduğu da belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına göre TYT birincisi Kocaeli'nden, AYT Sayısal birincisi Kayser, Eşit Ağrılık birincisi İzmir, Sözel birincisi Kayseri'den çıktı.
YABANCI DİL TESTİ
Yabancı Dil Testi'nde Almanca birincisi İstanbul, Arapça birincisi İstanbul, Fransızca birincisi İstanbul, İngilizce birincisi Kocaeli ve Rusça birincisi İstanbul'dan oldu.
ÖSYM Başkanı Aygün, birinci olan adayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.