YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS birincisi kim oldu? 2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2022 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS Türkiye birincisinin kim olduğu milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu? YKS Türkiye birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...