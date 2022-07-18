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    • 18.07.2022 08:48
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    • 18.07.2022 09:02
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    YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercih kılavuzu tavan ve taban puanları! Üniversite tercihleri başladı mı?

    2022 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını iki gün erken açıklaması öğrencilere sürpriz oldu. Üniversite adayları sınav sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, YKs tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercih kılavuzu tavan ve taban puanları! Üniversite tercihleri başladı mı?

    YKS tercih kılavuzu sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. İşte ÖSYM tarafından beliritlen YKS tavan ve taban puanları...

    YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS tercih kılavuzu birçok kişi tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının süpriz bir şekilde açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı.

    YKS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.

    YKS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

        Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

        Bu kapsamda son gelişmeler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Yükseköğretim programlarının kılavuzda yer alan bazı özel koşulları bulunuyor. Bu yüzden tercih yaparken, üniversitenin imkânları, öğrenim koşulları, akademik kadro, yabancı dil, yurtdışı fırsatları, bulunduğu şehir, burs imkânları ve sosyal etkinlikler gibi birçok ölçüt dikkate alın.

        YKS EN AZ KAÇ TERCİH HAKKI VAR?


        Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.
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        Haberler Haberler YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercih kılavuzu tavan ve taban puanları! Üniversite tercihleri başladı mı?
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