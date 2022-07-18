YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercih kılavuzu tavan ve taban puanları! Üniversite tercihleri başladı mı?

YKS tercih kılavuzu sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. İşte ÖSYM tarafından beliritlen YKS tavan ve taban puanları...
YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu birçok kişi tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının süpriz bir şekilde açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı.
YKS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.
YKS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.