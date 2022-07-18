YKS taban ve tavan puanları 2022 - YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri!

YKS sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınav sonucu bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2022 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları!
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.