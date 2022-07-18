YKS taban ve tavan puanları 2022 - YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri!

YKS sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınav sonucu bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2022 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları!