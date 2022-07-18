YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022? 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim?

140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla hangi üniversiteye giderim 2022? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. YKS baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler aldıkları puana göre üniversitelerin taban-tavan puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022? İşte merak edilenler!
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.