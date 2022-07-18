YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022? 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.