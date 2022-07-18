ilkatama.meb.gov.tr 2022 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 20 bin öğretmen ataması ön başvuru EKRANI!

20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti. Adaylar başvuru işlemlerine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? İşte 20 bin öğretmen ataması ön başvuru EKRANI!
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.
Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.
ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.
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