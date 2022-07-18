ilkatama.meb.gov.tr 2022 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 20 bin öğretmen ataması ön başvuru EKRANI!

BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,



2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,



4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıylatamamlamış olmak,



5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,



8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,



9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,



10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.