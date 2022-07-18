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    • Haberler
    • 19.07.2022 15:20
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    • 19.07.2022 15:20
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    Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı kırılıyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?

    YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler bazı konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı düşüyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?" soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Adaylar öncelikle ilgi, yetenek ve becerisine uygun meslekler belirlemeli, sonra da onları hangi şehirde, hangi üniversitelerde okuyacağına karar vermelidir. Üniversite sınavına dair merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı düşüyor mu?

    YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarını 20 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu, fakat sonuçlar sürpriz bir şekilde bugün açıklandı. Öğrenciler bazı araştırmalara başladı. Peki, Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı düşüyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?

    Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

    Evet. YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

    Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

    Evet. YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

    OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

    Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

    Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

    OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

        PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?

        Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.

        İSTEDİĞİMİZ ÜNİVERSİTEYİ KAÇINCI SIRAYA YAZDIĞIMIZIN ÖNEMİ VAR MI?

        Sistem ilk önce yerleştirme puan üstünlüğüne bakar. Kim daha yüksek puan almışsa tercihin kaçıncı sırada yazıldığına bakılmaksızın ilk onu alır. Yerleştirme puanı eşitliğinde OBP'den sıyrılmış sınav puanına bakılır. Orada da eşitlik varsa o puan türüne kaynaklık eden asıl test performansı kimin yüksek ise ona öncelik verilir. Örneğin sayısal puanı eşit olan iki adaydan, en çok AYT matematik ve fen bilimleri yaparak o puana erişen öncelikle yerleşme hakkını elde eder. Zaten bu kadar eşitliğin bir arada olması olağan bir durum değildir. Ancak bu da eşitse o zaman programın kaçıncı sırada tercih edildiği ve öğrencinin doğum tarihi gibi faktörler devreye girer. Bu nedenle adayların bir tercihi kaçıncı sırada yazdığının şansını arttırdığını ya da azalttığını söylememiz pek mümkün değil.

        PUAN YETERLİ OLMASA BİLE İLK BİRKAÇ TERCİHİ ÜST SIRADAKİ BÖLÜMLERDEN YAZMAK MANTIKLI MI? TERCİH ARALIĞI NASIL OLMALI?

        ÖSYM bir adaya 24 tercih hakkı sunar. Bu durumda bazı tercihlerin kendi gücünün daha üstünde, bazılarının da kendi gücü düzeyinde ve daha altında olmasının hiçbir sakıncası yok. Her yıl puanlar o yılın öğrencileri tarafından sıfırdan oluşturulduğundan kendi sıralamasının üzerindeki yerleri de listenin ilk sıralarına yazmak adayın iyi bölümlere yerleşme şansını kullanması anlamına gelir. 24 tercihin 6-7'si nispeten kazanma şansı düşük olan ama kazanıldığında mutlu edecek bölümler olabilir ama kalan tercihler hem adayın başarı düzeyinde hem de o düzeyin bir miktar altındaki yerlerden oluşmalıdır ki puanlarda yaşanacak bir hareketlilikte yerleşme şansı zora girmesin. Adaylar kendi sıralarının yüzde 20 daha üstünden başlayarak kendi sıralarının yüzde 40 altına kadar inerlerse doğru bir liste yaparlar.

        HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TIP GİBİ PROGRAMLARINDA EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI NEDİR?

        Sınavda puan barajı ve sıralama barajı var. Puan barajı adaya 2 veya 4 yıllık okul seçmenin vizesini verirken, sıralama barajı ise nispeten ilgi gören bazı bilim ve meslek dallarına yerleşmek için geçilmesi gereken bir barajdır. Puan barajı OBP eklenmemiş sınav puanı üzerinden belirlenirken sıralama barajı ise OBP ekli yerleştirme sırası üzerinden belirlenir. İlk tıp ve hukukla başlayan bu uygulamaya sonradan mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık gibi programlar da eklendi. Bu programlar hangi puan türünde öğrenci alıyorlarsa o türün yerleştirme sırasında adayın bu barajı geçmesi istenir. Örneğin tıp tercih etmek için ilk 50 bin içinde yer almalı. Diş hekimliğinde ilk 80 bin, eczacılıkta ilk 100 bin arasında olmalı.

        SIRALAMA OYNAMALARINDA BÜYÜK DALGALANMALAR OLUR MU?

        Bu yılın en büyük sürprizi geçen yıl pandemi nedeniyle düşürülen 170 barajının bu yıl yeniden 180'e yükseltilmesi ve buna bağlı olarak da barajı geçen aday sayısında hissedilir derecede düşüşler yaşanmasıydı. Aday sayısı azaldıkça rekabet azalacak, tercih yapacak aday sayısı düşecek, bu da tercihin daha esnek bir platformda yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bakımdan özellikle düşük puanlı devlet üniversiteleri ile ücretli ve kısmi burslu vakıf üniversitesi programlarının bazılarında kontenjanların dolmayacağını düşünüyorum.

        VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BURS ORANLARI VE KONTENJANLARA DİKKAT ETMENİN ÖNEMİ NEDİR?

        Vakıf üniversitelerinin çoğu bölümleri ya kısmi ya da tam ücretlidir. Vakıf üniversitesi seçilirken dikkat edilmesi gereken koşullardan biri de burs türü ve oranıdır. Vakıflarda ücretli ve kısmi ücretli programları tercih eden adaylar bütçe planlaması yapmalı. Bunu yapamayanlar eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor.

        İNCELENMESİ GEREKEN ÖZEL KOŞULLARA NEREDEN ULAŞABİLİRİZ?

        Üniversitedeki tüm bölümler aynı niteliklerde öğrenci almayabilir. Örneğin ebelik programı çoğu üniversitede sadece kız öğrencilerin tercihine açık bir bölümdür. Pilotaj okumayı çoğu aday isteyebilir zira havacılık ilgi çeken bir alandır. Ancak bu bölüme girebilmek için adayların sağlık ve psikomotor testlerinden başarıyla çıkması gerekir. Özel koşullar, yaş, cinsiyet, dil, sağlık durumu, beden fizyonomisi, yerleşke farklılığı gibi pek çok unsuru açıklayan maddelerdir. Bu koşullara adaylar kılavuzdaki tercih tablolarının hemen bitiminde erişebilirler. Her bir programın özel koşullar sütununda yazan değerleri o açıklamalardan bularak okuyup değerlendirebilirler. Kılavuzda bu koşullar iki şekilde tasnif edilmiştir. İlk dosyadakiler hayati öneme haiz olmazsa olmaz koşullardır. İkinci dosyadakiler ise daha opsiyoneldir. Bilgilendirme amaçlıdır.

        YENİ AÇILAN BÖLÜMLERİ TERCİH EDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

        Bu yıl kılavuzda 11 bin 250 lisans, 9 bin 965 önlisans ve bin 57 özel yetenekle öğrenci alan program olmak üzere toplam 22 bin 272 program bulunuyor. Bunlardan bin 678'i geçen yıl olmayıp bu yıl kılavuza giren programlardır. Yeni bölümlerde ne puan ne de sıra bilgisi olmadığı için aday yeni açılan bir programı listesinin kaçıncı sırasına yazacağını bilmeyebilir. Böyle bir durumda en iyi referans o bölümün eşdeğer bir diğer üniversitedeki puan ya da sırasıdır. Örneğin Bolu'da bir iktisat bölümü açılmışsa bu bölümün taban sırasının Bolu'nun komşu illerindeki üniversitelerin iktisat bölümleri ile yakın çıkması olasıdır.

        FARKLI PUAN TÜRLERİNDEN TERCİH YAPACAK ADAYLARIN LİSTE OLUŞUMU NASIL OLMALI?

        Sayısaldan sonra bir eşit ağırlıklı tercih yapıp tekrar sayısaldan devam edip araya TYT ile alan iki yıllık sıkıştırıp tekrar 4 yıllık bir eşit ağırlıklı program gönül rahatlığı ile yazılabilir. Ancak bu denli çeşitlilik arz eden bir tercih listesinin sahibi henüz ne olacağına karar vermemiş olarak da nitelenebilir. O listedeki programların karakteristik olarak daha benzer bölümlerden oluşması adayın tercihe de hazırlandığını gösterir. Aynı puan türünde olmasına rağmen birbiri ile taban tabana zıt bölümler de aynı listede yer edinmemelidir. Örneğin mimarlık yazan birinin biyoteknoloji de tercih etmesi ya kendini ya da bölümleri tanımadığı anlamına gelir.
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        Haberler Haberler Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı kırılıyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?
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