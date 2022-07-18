210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

200, 210, 220, 230, 240, 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?

Bu yıla ilişkin taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, aşağıdaki linklere tıklayarak geçmiş yıllara ilişkin bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilir. Böylelikle, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan 2 yıllık-4 yıllık bölümleri öğrenebilirsiniz.