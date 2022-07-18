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    • Haberler
    • 18.07.2022 11:21
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    • 18.07.2022 11:21
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    210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

    18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile öğrenciler hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Alınan puana göre araştırma yapan öğrenciler 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte merak edilenler!

    210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları için geri sayım bitti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

    Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

    2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    200, 210, 220, 230, 240, 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?

    Bu yıla ilişkin taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, aşağıdaki linklere tıklayarak geçmiş yıllara ilişkin bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilir. Böylelikle, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan 2 yıllık-4 yıllık bölümleri öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Haberler 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
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