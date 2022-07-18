MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı! Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme 2022 TAKVİMİ!

İl içi tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı yapılacak. Sonuçlar için geri sayım sona eriyor. Peki, Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı!
MEB ATAMA VE BAŞVURU TAKVİMİ
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.