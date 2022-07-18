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    • Haberler
    • 18.07.2022 16:35
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    • 18.07.2022 16:36
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    MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı! Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme 2022 TAKVİMİ!

    MEB il içi tayin sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazanıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, il içi tayin sonuçlarına nereden bakılır? MEB il içi tayinler açıklandı mı? İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı?

    İl içi tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı yapılacak. Sonuçlar için geri sayım sona eriyor. Peki, Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı!

    MEB ATAMA VE BAŞVURU TAKVİMİ

    İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

        Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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