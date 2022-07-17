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    • Haberler
    • 17.07.2022 16:24
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    • 17.07.2022 16:25
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    Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr: YKS TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    2022 YKS sonuçları açıklandı mı? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Öte yandan ÖSYM üzerinden YKS puan durumu ve sıralaması gibi verilere de erişilebiliyor. İşte YKS sınav sonuçlarına dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

    YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçen senelerde olduğu gibi sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açıp açmayacağı merak konusu oldu. İşte YKS sonuçları 2022 sorgulama ekranı haberimizde... Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

    2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

    YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

        YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr: YKS TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA