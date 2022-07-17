Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr: YKS TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçen senelerde olduğu gibi sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açıp açmayacağı merak konusu oldu. İşte YKS sonuçları 2022 sorgulama ekranı haberimizde... Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.