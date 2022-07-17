Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr: YKS TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçen senelerde olduğu gibi sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açıp açmayacağı merak konusu oldu. İşte YKS sonuçları 2022 sorgulama ekranı haberimizde... Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.