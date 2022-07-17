Erden Kıral kimdir, nereli, yaşı kaç? ? Erden Kıral neden öldü, hastalığı neydi?



İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.

ERDEN KIRAL FİLMLERİ



Kumcu Ali Yaşar (1968)

Kanal (1978)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)

Ayna (1984)

Dilan (1987)

Av Zamanı (1988)

Mavi Sürgün (1993)