Erden Kıral kimdir, nereli, yaşı kaç? ? Erden Kıral neden öldü, hastalığı neydi?

Erden Kıral vefat haberinin ardından birçok kişi tarafından merak edildi. Erden kral neden öldü sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizindevamını takip edebilirsiniz.
ERDEN KIRAL KİMDİR?
1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968'de yazar Tezer Özlü ile evlenmiştir ve 1973'te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştur. Çift, 1981 yılında ayrılmıştır. Geçirdiği beyin kanaması nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2022'de öldü.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.
ERDEN KIRAL FİLMLERİ
Kumcu Ali Yaşar (1968)
Kanal (1978)
Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
Ayna (1984)
Dilan (1987)
Av Zamanı (1988)
Mavi Sürgün (1993)