Temmuz maaş farkı ödemeleri! 2022! 💸 MAAŞ FARKLARI YATTI MI? Emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tarihi...

Memur emekli maaş farkının ne zaman yatacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ödeme tarihi gündeme geldi. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?
Emekli maaş farklarının 18 Temmuz Pazaretsi gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.
Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.