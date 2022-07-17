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    • Haberler
    • 17.07.2022 20:38
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    • 17.07.2022 20:38
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    Temmuz maaş farkı ödemeleri! 2022! 💸 MAAŞ FARKLARI YATTI MI? Emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tarihi...

    Emekli maaş farkının ne zaman yatacağı araştırılıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki, emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Temmuz maaş farkı ödemeleri! 2022!

    Memur emekli maaş farkının ne zaman yatacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ödeme tarihi gündeme geldi. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

    Emekli maaş farklarının 18 Temmuz Pazaretsi gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

    Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.


        2022 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

        2022 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir duyuruda bulunmadı. İşte ödeme tarihleri;


        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.


            4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

            Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

            Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

            Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

            Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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            Haberler Haberler Temmuz maaş farkı ödemeleri! 2022! 💸 MAAŞ FARKLARI YATTI MI? Emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tarihi...
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