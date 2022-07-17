Nefesler tutuldu! KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri son durum ne? Kabine Toplantısı kararları kaçta açıklanacak?

Üniversite eğitimi sırasında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öğrenim kredisi borçlularının enflasyon nedeniyle borçlarının üçe katlanması pek çok kişinin ödemeleri yapamamasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK bursları ile ilgili mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye yeşil ışık yaktı. Bu nedenle yarıbn yapılacak kabine toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılacak. Kabine Toplantısı genellikle 15.00'da başlamaktadır. Akşam saatlerine doğru KYK faizleri hakkında alınan kararın açıklanması bekleniyor.
KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.