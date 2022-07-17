Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 17.07.2022 20:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 20:54
    ABONE OL

    Nefesler tutuldu! KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri son durum ne? Kabine Toplantısı kararları kaçta açıklanacak?

    Üniversitede öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KYK faizlerine ilişkin mesaj geldi. Gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Peki, KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri son durum ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr

    Üniversite eğitimi sırasında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öğrenim kredisi borçlularının enflasyon nedeniyle borçlarının üçe katlanması pek çok kişinin ödemeleri yapamamasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK bursları ile ilgili mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye yeşil ışık yaktı. Bu nedenle yarıbn yapılacak kabine toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine Toplantısı 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılacak. Kabine Toplantısı genellikle 15.00'da başlamaktadır. Akşam saatlerine doğru KYK faizleri hakkında alınan kararın açıklanması bekleniyor.

    KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

        KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE KYK BORÇLARI OLACAK!

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti, Kılıçdaroğlu'nun "faiz" ifadesine tepki gösterdi.

        Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.

        5 MİLYONDAN FAZLA KYK BORÇLUSU VAR

        5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

        Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan İran’a gidecek!
        Haberler Haberler Nefesler tutuldu! KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri son durum ne? Kabine Toplantısı kararları kaçta açıklanacak?
            SON DAKİKA