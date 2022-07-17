Nefesler tutuldu! KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri son durum ne? Kabine Toplantısı kararları kaçta açıklanacak?

5 MİLYONDAN FAZLA KYK BORÇLUSU VAR

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.