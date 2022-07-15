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    • Haberler
    • 15.07.2022 07:31
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    • 15.07.2022 07:31
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    Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı?

    Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? Sorusu merak edildi. Gündemde binlerce vatandaşın araştırdığı bilgiler arasında kuyumcuların, döviz bürolarının güncel çalışma saatleri yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda döviz büroları ve kuyumcular açık mı?

    Döviz büroları ve kuyumcular bayramda açık olacak mı? Vatandaşların döviz bürosunda ve kuyumcuda işleri oluyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenler!

    KURBAN BAYRAMI'NDA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

    Dini bayramlarda döviz büroları da birçok kurum gibi hizmet vermemektedir. Arife günü ise döviz büroları, yarım gün şeklinde çalışmaktadır. Ancak bazı döviz bürolarının kapanış saatleri farklılık gösterebilmektedir.

    BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Kuyumcular özel işletmeler olduğu için Kurban Bayramı'nda çalışıp çalışmama seçeneği kendilerine kalmış bir durum. Yani resmi tatillerde kuyumcuların kapalı ya da açık olması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle size en yakın kuyumculara giderek açık olduğu takdirde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Noterler, kargolar, PTT'ler ve tüm kamu kurumları ise kapalı konumda yer alan kurumlar arasında bulunuyorlar.

        Kuyumcular ise bireysel olarak kararlarını kendileri veriyorlar. Düğün sezonunun başlaması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte bayramda altın alışverişi yapacak olan kişileri fırsat bilen birçok kuyumcu ise bayramda da açık olacak.

        KURBAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

        Kurban Bayramı'nın Arapçadaki karşılığı "el-ıyd el-edha"dır. "Avde" masdarından türeyen ıyd kelimesi adet haline gelmek, yeniden dönüp gelmek, tekrar dönmek manasına gelmektedir. "Edha" ise kurbanlık anlamına gelen dahiyye kelimesinden türemiştir. Müslümanlar için Allah tarafından sevinç ve mutluluk kaynağı olarak vazedilmiş iki bayramdan ikincisi olan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre yılın en son ayı olan Zilhicce ayının onuncu günü başlar ve dört gün boyunca devam eder. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi hicri ikinci yılda Müslümanlara teşri edilmiştir. Yani Medine'ye hicret edildikten iki yıl sonrası itibariyle Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlamaya başladılar. Dolayısıyla bu gelenek oldukça köklü bir hal almıştır.
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        Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı?
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