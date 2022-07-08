Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.07.2022 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 08:24
    ABONE OL

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2022! BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman?

    BİLSEM öğretmen atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Atamalar için tercihlerin yapılması 1 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8 Temmuz BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2022!

    Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) atanmak isteyen öğretmenler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİLSEM öğretmen atama tercihleri sonuçları takvime göre bugün açıklanıyor. Peki, İLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanma tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMAM TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

    Atamalar için tercihlerin yapılması 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında olacak.

    BİLSEM ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR NELER?

    Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

    a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

    b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

        c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

        d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

        e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.

        ATAMA TAKVİMİ 2022!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2022! BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman?
            SON DAKİKA