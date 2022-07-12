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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:00
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    • 12.07.2022 07:00
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    A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? 2022 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları!

    Kurban Bayramı'nın gelip çatmasıyla birçok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Marketlerdeki kurbanlık fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamadığını merak ediyorlar. Peki, A101 kurban fiyatı kaç TL? Migros kurbanlık fiyatı kaç TL? 2022 Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? 2022 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları!

    Kurbanlık fiyatları merak edilmeye devam ediyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 2022 en ucuz kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

    A101 KURBANLIK FİYATLARI
    Geçen sene A101'de Karaman Koç fiyatı 1695 TL iken, büyükbaş 1/7 hisse fiyatı ise 1795 TL idi.

    MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
    Migros'ta geçtiğimiz sene koç fiyatı 1795 lirayken kıvırcık koç 1950 lira, büyükbaş 1/7 hisse fiyatı 2295 liraydı. Bu seneye ise;

    Kurbanlık Koç en az 12 kg: 2.995 TL
    Büyükbaş 1/7 en az 25 kg hisse fiyatı: 4.595 TL
    Koç kıvırcık en az 16 kg: 3.595 TL

        CARREFOURSA KURBANLIK FİYATI
        Geçtiğimiz yıl Carrefour'da büyükbaş 1/7 hisse fiyatı ise 185 TL iken kıvırcık koç 1950 liraydı. 2022 kurbanlık fiyatları ise şu şekilde;

        Kıvırcık Koç en az 17 kg: 3.450 TL
        Büyükbaş 1/7 en az 20 kg kurbanlık hisse fiyatı: 3.950 TL

        BİM KURBANLIK FİYATI

        Bim büyükbaş dana hisse fiyatı: 6250 TL

        Bim küçükbaş kurbanlık fiyatı: 130 - kilogram fiyatı
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        Haberler Haberler A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? 2022 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları!
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