Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı? Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Ivanka Trump kimdir?

Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son dakika gelen habere göre; ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. İşte Ivana Trump'ın ölüm nedeni ve hayatı hakkında bilgiler!
IVANA TRUMP KİMDİR?
Ivana Trump, 20 Şubat 1949 tarihinde doğmuştu. Çek iş insanı, eski Olimpiyat kayakçısı ve modeldir. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile evlenip boşanmıştır.
IVANA TRUMP YAŞAMINI YİTİRDİ
ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi. Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.