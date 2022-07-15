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    • Haberler
    • 15.07.2022 10:21
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    • 15.07.2022 10:21
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    Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı? Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Ivanka Trump kimdir?

    Ivana Trump öldü mü, neden öldü? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ivana Trump hayatını kaybetti. ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölüm haberi gündeme geldi. Ivana Trump'ın hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı? Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Ivanka Trump kimdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son dakika gelen habere göre; ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. İşte Ivana Trump'ın ölüm nedeni ve hayatı hakkında bilgiler!

    IVANA TRUMP KİMDİR?

    Ivana Trump, 20 Şubat 1949 tarihinde doğmuştu. Çek iş insanı, eski Olimpiyat kayakçısı ve modeldir. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile evlenip boşanmıştır.

    IVANA TRUMP YAŞAMINI YİTİRDİ

    ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi. Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.

        IVANKA TRUMP KİMDİR?

        Ivanka Marie Trump 30 Ekim 1981'de New York'ta doğdu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 45. Başkanı Donald Trump'ın kızıdır. 2009 yılında Jared Kushner ile evlenmiştir.

        Bu evliliğinden Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner isimlerinde 3 çocuğu olmuştur.
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        Haberler Haberler Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı? Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Ivanka Trump kimdir?
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