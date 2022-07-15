15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022

Kargo şubelerinde işi olanlar araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022' merak ediliyor. Peki 15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar kapalı mı? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...
15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bugün kargolar hizmet vermiyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde PTT, Yurtiçi Kargo, MGN, UPS, Aras, Sürat kargo kapalalı olacak.
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatilinde 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu.
Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak.