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    • Haberler
    • 15.07.2022 10:34
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    • 15.07.2022 10:34
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    15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022

    Kurban Bayramı dolayısıyla kargolar da geçici olarak kapalı kalmıştı. Bayram sona erdi ancak tatil devam ediyor. Bu yıl bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Hal böyle olunca bir çok kamu kurum ve kuruluşları da 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar tatile girdi. Öte yandan bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir. Peki 15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022

    15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    Kargo şubelerinde işi olanlar araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022' merak ediliyor. Peki 15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar kapalı mı? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

    15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bugün kargolar hizmet vermiyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde PTT, Yurtiçi Kargo, MGN, UPS, Aras, Sürat kargo kapalalı olacak.

    15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Kurban Bayramı tatilinde 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

    Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."
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        Haberler Haberler 15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, MNG, UPS, Aras, Sürat, PTT kargo BUGÜN çalışma saatleri 2022
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