2022 SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları o gün hesaplarda! Emekli sandığı 4A, 4B, 4C Temmuz maaş farkı yattı mı?

Emekli sandığı Temmuz maaş farkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK, Bağ-Kur emekli maaşları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...
2022 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu.
8 Temmuz tarihinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarına yapılan yüzde 41.7'lik zammın hesaplara yatmaya başladığını söyledi.