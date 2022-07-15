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    • Haberler
    • 15.07.2022 19:43
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    • 15.07.2022 19:48
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    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri için o tarihi işaret etti! SON DAKİKA!

    Başkan Erdoğan 15 Temmuz sebebiyle Saraçhane'de yaptığı konuşmada KYK faizleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman silinecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! KYK faizleri silinecek mi?

    KYK borçları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı.

    KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK faizleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

    İlk kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz.

    Kabine Toplantısı'nda gerekli çalışmaların yürütüleceğini belirten Erdoğan, faizler hakkında yeni bir çalışma yapılacağının müjdesini verdi.

        Kabine toplantısı ne zaman?

        15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, en son 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.

        Kurban Bayramı tatilinin kamu kurum ve kuruluşlarında 9 güne çıkarılması nedeniyle yeni toplantının 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması tahmin ediliyor.
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        Haberler Haberler Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri için o tarihi işaret etti! SON DAKİKA!
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