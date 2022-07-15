KYK borçları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı.
KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK faizleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
İlk kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz.
Kabine Toplantısı'nda gerekli çalışmaların yürütüleceğini belirten Erdoğan, faizler hakkında yeni bir çalışma yapılacağının müjdesini verdi.