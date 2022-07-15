KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK faizleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

İlk kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz.