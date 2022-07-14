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    • Haberler
    • 14.07.2022 15:39
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    • 14.07.2022 15:40
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    Son dakika 14 Temmuz 2022 Twitter hatası: Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin! TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek?

    Son dakika Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, ''Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin'' hatası alıyor. Peki TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika 14 Temmuz 2022 Twitter sorunu ne zaman düzelecek? İşte resmi açıklama...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika bazı kullanıcılar an itibatiyle Twitter'a erişim sorunu yaşıyor. Peki TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika 14 Temmuz Twitter hatası ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    14 Temmuz saat 15:00 itibariyle Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor.

    TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

    Kullanıcılar uygulamaya girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyor. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Uygulamanın ne zaman düzeleceği ise bilinmiyor.

    TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!

    Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:

    Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

    Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

    Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

    Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

    Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:

    Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.

        İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

        İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.

        Not: Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.

        Uygulama verilerini silmeyi deneyin

        Uygulama verilerinin silinmesi, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sık karşılaşılan birçok sorunu çözer. Uygulamadan verilerin silinmesi, hesabınızı ya da hesap bilgilerinizi uygulamadan kaldırmaz; ancak bildirim ve senkronizasyon ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlar.

        Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

        Uygulamalar öğesini seçin.

        Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun.
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        Haberler Haberler Son dakika 14 Temmuz 2022 Twitter hatası: Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin! TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek?
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