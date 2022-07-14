Son dakika 14 Temmuz 2022 Twitter hatası: Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin! TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek?

Son dakika bazı kullanıcılar an itibatiyle Twitter'a erişim sorunu yaşıyor. Peki TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika 14 Temmuz Twitter hatası ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
14 Temmuz saat 15:00 itibariyle Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor.
TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Kullanıcılar uygulamaya girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyor. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Uygulamanın ne zaman düzeleceği ise bilinmiyor.
TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.