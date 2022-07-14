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    • Ekonomi
    • 15.07.2022 12:24
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    • 15.07.2022 12:25
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    Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut satış ilanları... 180 ay vadeyle yarı fiyatına satılık evler! 85.000 TL'ye, 255.000 TL'ye satılıyor!

    İpotek gösterilen evler bir bir tahsil edilince devlet bankalarının konut stoku da olabildiğince arttı. Bu yüzden bankalar hem konutları olabildiğince indirimli fiyata vermeye başladı hem de düşük faiz seviyesi ve 180 ay vade olanağı sundu. Bankaların elindeki taşınmaz miktarı yüksek sayılara ulaşınca damping başlatma kararı alındı. Konutlara ederinden %20 seviyesinde indirim de yapıldı. Uzun vadeler durumunda ev almayı dilediğiniz vakit Halkbank her vakit ayrıcalıklı fırsatlarıyla ön plana çıkmayı başarmış olan bir bankadır. Bu kapsamda Ziraat Bankası satılık konutlarına dair kapsamlı bir incelemenin içinde yer alabilmek yanında mühim kazanımları getirmektedir. Böylece ayrıcalıklı fırsatlarla ev sahibi olabilirsiniz!

    takvim.com.tr
    Yarı fiyatına satılık evler! 85.000 TL’ye, 255.000 TL’ye satılıyor!

    Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi devlet bankaları ellerindeki konut sayısını azaltmak amacıyla ucuza evler satıyor. 180 ay vadeli ve %0.99 faiz oranıyla makul fiyatlı konut sahibi olmak bundan sonra çok kolay. Ederinden daha ucuza satılan bu konutlar ev sahibi olmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Genellikle son yıllarda bankalar ödemelerini alamadı.

    Ziraat Bankası Satılık Konutlar

    Ziraat Bankası gayrimenkul com tr sitesinden Ziraat Bankası'nın satışa sunmuş olduğu gayrimenkullere ulaşabilirsiniz. Banka elinde barındırdığı çok sayıdaki gayrimenkul yükünü azaltırken alıcıya da uzun vadeli makul fiyata ev olanağı sunuyor.

    Ziraat Bankası'ndan konut alabilmek amacıyla ilk olarak üyelik işlemlerini tamamlamak gerekiyor. Halkbank şubelerinden yüz yüze başlatılan işlemler konut ilanlarını araştırma ile devam ediyor. Hem de arsa ve dükkan satışı da yapılıyor.

    Vakıfbank Satılık Konutlar

    Vakıfbank'ın elinde barındırdığı stokta olabildiğince çok konut bulunmaktadır. Bu konutlar 30.000 TL gibi cüzi miktarlardan başlayan bir fiyat skalasına sahiptir. Hem indirimli fiyattan daire sahibi olmak hem de uzun vade ve düşük faiz seviyesiyla ev satın alabilmek Vakıfbank ile bundan sonra çok kolay. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden bankasın satışa sunmuş bulunduğu konut ve gayrimenkullere ulaşmak mümkün.

    Ziraat Bankası'nda bulunduğu gibi Vakıfbank da arsa ve dükkan satışları yapıyor. Banka satışa sunmuş bulunduğu bütün ilanlar amacıyla Vakıfbank Banak Gayrimenkul konut kampanyasını uyguluyor. Bu kampanya dahilinde taşınmazlar 180 ay vade ve %0.99 faiz seviyesi ile satışa çıkarılıyor.

        Ziraat Bankası Satılık Konut İlanları

        Vakıfbank Satılık Konut İlanları

        Bankalardan Satışa Çıkarılan Evler Nasıl Alınır?

        Bankalar borçlanma yolu ile kendi bünyesine devredilen evleri, satışa çıkarabiliyor. Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor. Ardından satın alınacak olan gayrimenkule müracaat yapılması gerekir.

        İhale usulü satılan bu evler alıcı olan birey iki şekilde müracaat yapabiliyor. Bankanın müşterisi olan vatandaşlar, icra yolu ile müracaat yapabilirken; banka müşterisi olmayan şahıslar şubeye gidip, teminat yatırma yolu ile satış ihalesine katılabiliyor. Başvuru ardından ise söz hususu gayrimenkul ile alakalı öneri verme prosedürü gerçekleştiriliyor.

            Bankadan İcralık Ev Nasıl Alınır?

            Bankalardan satışa yayılan evlerin tamamı iki usulle kamuoyuna duyurulur. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank gibi pek çok banka, satışını yapacak bulunduğu gayrimenkullerin bir listesini kendi sitesinden kamuoyu ile paylaşıyor.

            Diğer yandan özel bankaların bazıları anlaşmalı bulunduğu aracı kurumların sitelerinden bu gayrimenkulleri satışa sunuyor. Böyle bir halde bankanın gayrimenkul sayfasında satışa çıkarılan sitenin bir bağlantısı yok. Her iki koşulda da bireylerin bu ilanları sık sık olarak takip edip, kendilerine makul olanlarını seçmesi gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut satış ilanları... 180 ay vadeyle yarı fiyatına satılık evler! 85.000 TL'ye, 255.000 TL'ye satılıyor!
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