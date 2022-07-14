Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut satış ilanları... 180 ay vadeyle yarı fiyatına satılık evler! 85.000 TL'ye, 255.000 TL'ye satılıyor!

Vakıfbank Satılık Konutlar

Vakıfbank'ın elinde barındırdığı stokta olabildiğince çok konut bulunmaktadır. Bu konutlar 30.000 TL gibi cüzi miktarlardan başlayan bir fiyat skalasına sahiptir. Hem indirimli fiyattan daire sahibi olmak hem de uzun vade ve düşük faiz seviyesiyla ev satın alabilmek Vakıfbank ile bundan sonra çok kolay. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden bankasın satışa sunmuş bulunduğu konut ve gayrimenkullere ulaşmak mümkün.

Ziraat Bankası'nda bulunduğu gibi Vakıfbank da arsa ve dükkan satışları yapıyor. Banka satışa sunmuş bulunduğu bütün ilanlar amacıyla Vakıfbank Banak Gayrimenkul konut kampanyasını uyguluyor. Bu kampanya dahilinde taşınmazlar 180 ay vade ve %0.99 faiz seviyesi ile satışa çıkarılıyor.